Haliliye’de Türkiye geneli deneme sınavı yapıldı

Üniversite sınavına hazırlanan gençler için tüm imkanlarını seferber eden Haliliye Belediyesi, ÖSYM formatında AYT-TYT deneme sınavı düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen sınavda kendilerini ölçme şansı yakalayan öğrenciler, Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gençleri geleceğe emin adımlarla hazırlıyor. Belediye bünyesinde bulunan üniversiteye hazırlık kursu ile öğrencilere dershane hizmeti sağlanırken, her branştan konu anlatımı ve soru çözümlerinin olduğu bu kurslar üniversiteye hazırlanan gençlerin uğrak adresi oluyor. Burada sunulan imkanlarla sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışma fırsatı bulan öğrenciler, öğretmenler eşliğindeki soru çözüm saatleriyle de eksik konularını tamamlıyor. Yıl boyu kütüphane ve eğitim merkezlerinde üniversite sınavına hazırlanan gençler, Türkiye geneli yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ter döktü. Hayallerine hazırlanan gençlerin yoğun katılım gösterdiği ve Cumartesi ila Pazar günleri gerçekleşen sınavda, ÖSYM formatı uygulandı. Giriş belgeleri ve kimlikleriyle sınava alınan gençler, 180 dakika boyunca kendilerini ölçme ve eksik konularını görme şansı yakaladı.

17 Haziran’da gerçekleşecek olan üniversite sınavı öncesi heyecanlarını yenme ve zaman kontrolünü sağlama fırsatı bulduklarını kaydeden öğrenciler, ÖSYM formatında yapılan sınav için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.