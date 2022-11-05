Haliliye’de spora yatırımlar sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tekvando dalında farklı kilogramlarda altın madalya kazanan Haliliyeli sporcularla buluştu. Gençleri tebrik edip bisiklet hediye eden Canpolat, “Gençlere yatırım yapmaya, geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.

Canpolat, belediye bünyesindeki kurslardan aldıkları eğitim ile çeşitli branşlarda derece alan sporcularla bir araya geldi. Haliliye Belediyesi bünyesindeki Tekvando Kursuna kayıtlı 5 sporcu, farklı kilogramlarda katıldıkları tekvando müsabakalarında başarılarıyla göz doldurdu. Müsabakada başarılı performans sergileyen 5 sporcu il birincisi olarak, altın madalya almaya hak kazandı. Belediye bünyesindeki kurstan aldıkları eğitim ile Türkiye Şampiyonası Çeyrek Finali İl Birincisi olan Durdu Akyüz, Tekvando Yıldızlar ve Gençler Kategorisinde İl Birincisi olan Muhammet Mintaş, Yıldızlar Kategorisi İl Birincisi olan Medine Demir, Yıldızlar Kategorisinde İl Birincisi olan Esranur Çiftçi ve Yıldızlar Kategorisinde İl Birincisi olmaya hak kazanan Orhan Atlı, Canpolat ile buluştu. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan program ile Canpolat, Haliliyeli 5 sporcuya bisiklet hediye etti. Genç sporcuları tebrik edip, başarılar dileyen Canpolat, Haliliye Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını ifade etti. Canpolat, açıklamasında şöyle konuştu: “Haliliye’de inşallah şampiyon sporcular yetişecek demiştik. Bugün de tekvando alanında 5 sporcumuz altın madalya alarak, memleketlerine, Haliliye’ye döndü. Bundan dolayı değerli kardeşlerimizi, hocalarımızı tebrik ediyorum. Haliliye’ye gerek eğitim alanında, gerek sportif anlamda birçok yatırım yapıyoruz. Diğer branşlarda da inşallah Haliliye’de şampiyon sporcular çıkacak. Haliliye’mizin adı gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada yankılanacak. Haliliye Belediyesi olarak sürekli üretmeye, gençlere yatırım yapmaya, gençleri geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Sporun ve sporcunun yanındayız anlayışıyla hareket ediyoruz” yaz spor okulları ile 10 bin gencin sporla tanıştığını ifade eden Canpolat, kış spor okulları için çalıştıklarını belirterek, “Bu yıl, 10 bine yakın sporcumuz yaz spor okullarımızdan faydalandı. Bu mahiyette kış spor okullarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Diğer dallarda da şuanda çalışmalarımız devam ediyor. Haliliye Belediyesi her zaman gençlerin yanında olmaya ve şampiyon sporcular yetiştirmeye devam edecek” dedi.