Haliliye’de sıfır atık projesi

Haliliye Belediyesi, hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi ile ilçede belirli noktalara yerleştirilen geri dönüş kutularıyla geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, “temizlik ve hijyenin kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile imzalanarak hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Yüzlerce noktaya atık dönüşüm kutuları konuldu

Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelindeki yüzlerce noktaya da, atık toplama kutularının montajı yapıldı. Proje kapsamında 565 atık kumbarası, kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların yoğun bulunduğu alanlara yerleştirilirken, alışveriş merkezi ve market önlerine de kağıt, plastik, metal çöp toplama kutuları konuldu.

Her gün düzenli olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanan geri dönüşümde kullanılacak atıklar, ayrıştırılmak üzere atık dönüşüm merkezlerine götürülüyor.