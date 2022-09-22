Haliliye’de sıfır atık marketlerin üçüncüsü kuruldu

Haliliye Belediyesi tarafından sıfır atık projesi çerçevesinde kurulan sıfır atık marketlerin 3’üncüsü Ahmet Yesevi Mahallesinde hizmete sunuldu.

Haliliye Belediyesi, hizmete sunduğu sıfır atık marketler ile geri dönüşüme katkı sağlıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirilen sıfır atık projesinin bir parçası olan sıfır atık market ile Haliliye’de geri dönüşüm atağı sürüyor. İlçe genelinde belirli noktalara kurulan geri dönüşüm kutularıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması hedefleniyor. Temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde yürütülen sıfır atık projesi çerçevesinde ise Devteyşti Mahallesinde bulunan Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı içerisine ve Şair Nabi Mahallesinde bulunan Buluntu Hoca Parkı içerisine, sıfır atık market kuruldu. Vatandaşların geri dönüşüme katkı sunacak atıklarını götürdüğü ve karşılığında çeşitli temizlik ürünleri aldıkları marketin üçüncüsü ise Ahmet Yesevi Mahallesinde faaliyete sunuldu. Haliliye’de temiz bir çevre için yürütülen proje çerçevesinde vatandaşlar puan sistemiyle temizlik malzemeleri alıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu sıfır atık marketlerde toplanan geri dönüşüme katkı sağlayan atıklar ise düzenli olarak temizlik işleri müdürlüğü tarafından alınarak, ayrıştırılmak üzere atık dönüşüm merkezlerine götürülüyor.