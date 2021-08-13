Haliliye’de salgınla mücadele devam ediyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı yürüttüğü çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor.

Korona virüs salgınının ülkemizde ve şehrimizde görüldüğü günden bugüne gerekli tedbirleri alarak ilçe genelinde mücadele çalışmalarını sürdüren Haliliye Belediyesi, son günlerde kentte artan vaka sayılarına karşı çalışmalarını halkın yoğun kullanım alanlarında arttırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı bankamatikler, otobüs durakları ve diğer ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Korona virüs vakası görünen haneler için de, gelen talepler üzerine temizlik ekipleri binalarda dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.

Zabıta ekipleri de, halk sağlığını korumak amacıyla lokantalar ve pastanelerde yapılan denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulunarak, denetim yaptığı işyerlerinde vatandaşların Kovid-19 aşısı olmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor.