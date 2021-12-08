Haliliye’de riskli ve metruk yapıları yıkıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla riskli olduğu tespit edilen 4 metruk yapının yıkımı gerçekleşti.

Haliliye Belediyesi riskli ve metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Yapı kontrol müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını sürdürüyor. Teknik ekipler tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda Sırrın, Devteyşti, Süleymaniye ve Hızmalı Mahallelerinde 4 riskli ve metruk yapının tespiti sağlandı. Tespiti yapılan meskenlerin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından güvenlik tedbirleri çerçevesinde yapıların yıkım çalışmaları gerçekleşti. Yapı kontrol müdürlüğünden yapılan açıklamada, riskli ve metruk binalar için saha çalışmalarının devam ettiği ve tespiti yapılan binaların yıkımının gerçekleşeceği kaydedildi.