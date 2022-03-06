Haliliye’de psikolojik danışmanlara seminer verildi

Haliliye Belediyesi tarafından Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenlerine yönelik düzenlenen Beceri Geliştirme Konferansı, iki gün boyunca uzman isimler tarafından devam etti.

Eğitimcilere yönelik düzenlenen konferans Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği işbirliği ile gerçekleşti. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen ve iki gün süren programa çok sayıda öğretmen katıldı. Türk PDR Derneği Genel Başkanı Oğuz Özat’ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda Prof. Dr. Taşkın Yıldırım, “Ergenlerin Kişilik Yapılanmasında Dinamik Psikoterapinin Kullanımı” üzerine semine gerçekleştirdi. Psikolojik danışmanların yoğun ilgisiyle başlayan ilk günkü program, merak edilen soruların yanıt bulmasıyla sona erdi.

Programın ikinci gününde Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldız “Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi”, Prof. Dr. Bülent Gündüz ise “Sistemik Aile Yaklaşımında Bireye Müdahale” konularında öğretmenlere konuşma gerçekleştirdi.

Yoğun ilgi ile sona eren Beceri Geliştirme Konferansı’na katılan psikolojik danışmanlar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve emeği geçen isimlere teşekkürlerini iletti.