Haliliye’de projeler hayata geçiriliyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın projeler arasında yer alan Karşıyaka Mahallesinde hayata geçirdiği projeler yükseliyor.

Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, her kesime hitap eden çalışmaları ilçe sakinlerine kazandıran Haliliye Belediyesi, bölge projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor. Canpolat’ın projeleri arasında yer alan Göbeklitepe Kültürevi, Spor Kompleksi ve Semt Sahası Projesi, Karşıyaka’da yükseliyor.

4 bin metrekare alan üzerinde içerisinde kütüphane, gastronomi merkezi, meslek edindirme atölyeleri, eğitim merkezi, konferans salonu planlanan Göbeklitepe Kültürevi ile hem gençlere eğitim alanları oluşturulmuş olunacak hem de meslek edindirme eğitimleri verilecek.

6 bin 320 metrekare alan üzerine kurulacak Spor Kompleksi ve Semt Pazarı Projesinde ise semt pazarı, spor tesisi ve tesis binası yer alacak. Tesis içerisinde lavabolar, giyinme odaları, duş alanları bulunurken, bunun yanı sıra zabıta ve muhtar odası yer alacak.

Yapılan hizmetlerden dolayı mahalle sakinlerinin son derece memnun olduklarını belirten Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Hadi Taştan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat göreve başladıktan sonra mahallemize bir canlılık geldi. Bunların yanında Şanlıurfa’da eşi olmayan Göbeklitepe Parkı yapıldı. Bunun yanında ise mahalle içerisinde bulunan diğer parklarında yapımı tamamlandı. İhalesi yapılan ve kısa süre öncede semt pazarının temeli atıldı. Yanında ise cami yeri ayrıldı. Şahsım ve mahallem adına Başkan Canpolat ve ekibine teşekkür ediyorum."