Haliliye’de peyzaj çalışmaları ile parklar yeşilleniyor

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla mevcut parklar, ağaç ve çiçek ekimleri ile rengarenk yaşam alanlarına dönüşüyor.

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve Doğanın Kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye kazandırılan yeni parklar ile yeşil alan miktarını arttıran ekipler, mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan peyzaj çalışmaları ile rengarenk çiçekler, park ve bahçelerde toprakla buluşturuluyor. Bu çerçevede Göbeklitepe Parkı ve Mustafa Direkli Parkında yürütülen hummalı çalışmalarla rengarenk çiçek ve ağaçlarla parklar, hem yeşilleniyor hem de parklara estetik görüntü veriliyor. Yemyeşil bir Haliliye için sahada çalışmalarını yürüten ekipler, ilçeye kazandırdıkları yeni parklarla da kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artırıyor. Son 3 yılda Haliliye’ye kazandırılan 35 yeni parkı vatandaşların hizmetine sunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yeşil alan miktarını 258 bin metrekare artırarak, 843 bin metrekareye çıkardı.