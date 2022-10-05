Haliliye’de parklar yenileniyor

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki parklarda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde bulunan parklarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “üreten belediye” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, parklarda deforme olan bank, kamelya ve çöp kovalarını onarıyor. Deforme olan bankları çevre koruma ve kontrol müdürlüğüne bağlı atölyede yenileyen ekipler daha sonra montajını gerçekleştiriyor.

Kamelyalarda boyama işlemi yapan ekipler çöp kovalarında da yenileme işlemi yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yaptığı açıklamada ise ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.