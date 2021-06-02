Haliliye’de parklar yaza hazır

Haliliye Belediyesi, kademeli normalleşme sürecine girilmesi ve yaz aylarının başlamasıyla birlikte vatandaşların vakit geçirdiği park ve bahçelerde çalışmalarını hummalı şekilde devam ettiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve Doğanın Kalbi Haliliye” sloganıyla park ve bahçeleri yaza hazır hale getirdi. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla hayata geçirilen “Güvenli Parklar” projesi kapsamında parklarda güvenlik kameralarının montaj işlemleri tamamlanırken, aydınlatma sistemleri de yenileniyor.

Ahmet Yesevi, Bahçelievler, Devteyşti ve Osman Gazi mahallelerindeki parklarda da bank ve piknik masası montajı, bakım ve onarım ile peyzaj çalışmaları yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçeye bir yandan da yeni parklar kazandırıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde 99 dönüm alanda 23 yeni parkı hizmete sunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçeye yeni parklar kazandırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelindeki tüm parklarda onarım çalışmaları da gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün çalışmaları vatandaşların da taktirini topluyor.