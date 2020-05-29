Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

Haliliye’de parklar normalleşme sürecine hazır

HALİLİYE’DE PARKLAR NORMALLEŞME SÜRECİNE HAZIR

Haliliye’de parklar normalleşme sürecine hazır

HALİLİYE’DE PARKLAR NORMALLEŞME SÜRECİNE HAZIR

29 Mayıs 2020 Cuma 17:49
2 Okunma
Haliliye’de parklar normalleşme sürecine hazır

Haliliye Belediyesi, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçecek olan park ve bahçelerde hazırlıklara başladı. Ekipler ilçe genelindeki parklarda birbirinden farklı peyzaj çalışması yaparken, yaklaşık 2 ay önce salgın nedeniyle parklardan sökülen bank, spor ve çocuk oyun grupları tekrardan yerlerine konulmaya başlandı.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele konusunda yürüttüğü faaliyetlere devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme süreci maddeleri çerçevesinde de hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçecek olan park ve bahçelerde peyzaj çalışmalarını hız verirken, covıd-19 salgını nedeniyle yerlerinden sökülen bank, spor ve çocuk oyun grupları yerlerine geri yerleştiriliyor.

Hafta başı itibariyle vatandaşların güzel zaman geçirmek için kullanacakları parklarda çalışmalar son sürat devam ederken ekipler ilçede bulunan tüm parklarda yeşillendirme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Yalçınkaya ilçenin sorunlarını milletvekiline aktardı
Başkan Yalçınkaya ilçenin sorunlarını milletvekiline aktardı
Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
Beyazgül’den çalışan personele bayram ziyareti
Beyazgül’den çalışan personele bayram ziyareti
Canpolat personellerle bayramlaştı
Canpolat personellerle bayramlaştı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarına ücretsiz maske
Berber, kuaför ve güzellik salonlarına ücretsiz maske
Mahalleliye ilahi morali
Mahalleliye ilahi morali
Sokağa çıkma kısıtlamasında yol şeritleri yenilendi
Sokağa çıkma kısıtlamasında yol şeritleri yenilendi
Haliliye’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Haliliye’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa’da mobil Ramazan etkinliği
Şanlıurfa’da mobil Ramazan etkinliği
Şanlıurfa’nın ulaşım sorunu Bakan Karaismailoğlu’na İletildi
Şanlıurfa’nın ulaşım sorunu Bakan Karaismailoğlu’na İletildi
Vali Erin’den şirket ve kuruluşlara teşekkür
Vali Erin’den şirket ve kuruluşlara teşekkür
Eyyübiye’de kapalı semt pazarı çalışması
Eyyübiye’de kapalı semt pazarı çalışması
Maske dağıtan ekiplere eldiven tepkisi
Maske dağıtan ekiplere eldiven tepkisi
Haliliye’de virüs ile mücadele sürüyor
Haliliye’de virüs ile mücadele sürüyor
Haliliye’de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek
Haliliye’de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek
Şanlıurfa’da kısıtlamalara uymayan 909 kişiye para cezası kesildi
Şanlıurfa’da kısıtlamalara uymayan 909 kişiye para cezası kesildi
İnsani yardımlara sosyal mesafeli dağıtım
İnsani yardımlara sosyal mesafeli dağıtım
Barış Pınarı bölgesine karantina misafirhanesi
Barış Pınarı bölgesine karantina misafirhanesi
Birecik’te 3 bin kişiye sıcak iftar yemeği
Birecik’te 3 bin kişiye sıcak iftar yemeği
Karaköprü’de her gün bir mahalle dezenfekte ediliyor
Karaköprü’de her gün bir mahalle dezenfekte ediliyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim