Haliliye’de parklar ağaçlandırılıyor
HALİLİYE’DE PARKLAR AĞAÇLANDIRILIYOR
Haliliye Belediyesi, ilçede yeşil alanların artması için yapılan yeni parklarda ağaçlandırma çalışmaları sürdürülüyor.
Haliliye Belediyesi, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Karşıyaka, Susuz, Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Devteşti mahallelerinde yapılan yeni parklarda ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.
Parklarda bordür taşından bisiklet yoluna, sulama sisteminden çevre düzenlemesine kadar tüm çalışmaları tamamlayan ekipler, yeşillendirme çerçevesinde başlattıkları ağaçlandırma çalışmalarına da devam ediyor. Yapılan bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte ekipler, mevsim koşullarına uygun çim ekimi ve çiçek dikimlerine başlayacak.
Öte yandan parklarda ışıklandırma ve güvenlik kameralarının takılma işlemlerine ise kalan diğer işlemlerin tamamlanmasıyla başlanacağı bildirildi.
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