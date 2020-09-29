Haliliye’de park çalışmaları
HALİLİYE’DE PARK ÇALIŞMALARI
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yapımı devam eden Göbeklitepe Park’ında incelemelerde bulundu.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelinde devam eden çalışmaları denetlemeyi sürdürüyor. Karşıyaka Mahallesi’nde yapımı devam eden 14 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Göbeklitepe Park’ında incelemelerde bulunan Canpolat’a başkan yardımcısı ve birim amirleri eşlik etti. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Karşıyaka Mahallemizde bulunan Göbeklitepe ismini verdiğimiz parkımızdayız. Buradaki ekip arkadaşlarımız parkın kaba işlemlerini bitirmişler. Buraya bir Göbeklitepe teması oturtacağız. Yine modern oyun grupları ile birlikte. Diğer tüm çalışmalar tamamlanması ile birlikte bu parkımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizim projelerimizin arasında temalı parklar vardı. Bunları etap etap parklarımıza uygulayarak hayata geçiriyoruz. Burası da Göbeklitepe yolu üzerinde olduğu için Göbeklitepe maketini oturtarak vatandaşlarımızın bu parktan istifade etmesini sağlayacağız. Bu parkımız 14 dönüm üzerine kurulu bir park. Aynı zamanda yeşil bant ile birlikte yaklaşık 16 dönümü buluyor. Haliliye’ye yakışır çok modern bir parkı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.
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