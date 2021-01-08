banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
Türkiye Finans hisselerine neden dokunulmadı?
Türkiye Finans hisselerine neden dokunulmadı?
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü

Haliliye’de pandemi çalışmaları

Haliliye Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları, bankamatikler ve apartmanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA 08.01.2021, 15:32
2
Haliliye’de pandemi çalışmaları

Haliliye Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları, bankamatikler ve apartmanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, küresel bir sorun haline gelen Kovid-19 ile mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. Pandemiyle mücadelenin en önemli safhası olan dezenfekte çalışmalarını program dahilinde ilçe geneline yayan ekipler, halkın yoğun olduğu noktalarda ayrıca çalışmalar yürütüyor. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, apartmanlar ve bankamatikler de, ekiplerin dezenfekte alanları arasında yer alıyor. Hummalı şekilde yürütülen çalışmalara ek olarak da, Beyaz Masa Hattını arayan vatandaşların taleplerine yanıt veriliyor.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12