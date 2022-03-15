Haliliye’de ortaokullar yarışıyor

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen 32 okulun katıldığı ortaokullar arası bilgi yarışması başladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eğitime öncelik verilmesi talimatıyla çalışmalarını devam ettiren kültür işleri müdürlüğü, ortaokulların katılımıyla genel kültür konulu bilgi yarışması düzenledi. 32 okulun kıyasıya mücadele edeceği bilgi yarışması, grup yarışmalarıyla başladı. Süleymaniye Ortaokulu, Göbeklitepe Ortaokulu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Ömeriye İmam Hatip Ortaokulu, Şair Nabi Ortaokulu ve Şanlıurfa Ortaokulu 1. turu başarıyla geçerek 2. tura geçen okullar oldular. Bilgi yarışmasına katılan öğrenciler, düzenlenen yarışma için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.