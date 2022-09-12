Haliliye’de okuma yazma kurs kayıtları başladı

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kırmızı Kurdele Projesinde okuma yazma öğrenmek isteyen kadınlar için yeni kayıt dönemi başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Süleymaniye Milletevi, Sırrın Milletevi ve Ahmet Yesevi Milletevi, kadınların vazgeçilmez adreslerinden biri oldu. Burada verilen kurs eğitimleri ile yeni hobiler kazanan ve meslek öğrenen kadınlar, okuma yazmayı da öğreniyor. Kırmızı Kurdele projesiyle Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler tarafından kadınlara eğitim veriliyor. Okuma yazma sürecinde kadınların tüm malzeme ihtiyaçları karşılanırken, dönem sonu okumayı öğrenen kadınlar hem sertifikanın sahibi oluyor hem de çeşitli hediyeler veriliyor.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi bünyesindeki millet evlerinden eğitim almak isteyen kadınların kimlik kartı ile başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.