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Haliliye’de okul kantinlerine yoğun denetim

Haliliye Belediyesi, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul kantinleri ve çevresinde hizmet veren işletmelere yönelik denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

ŞANLIURFA 21.09.2021, 16:00
Haliliye’de okul kantinlerine yoğun denetim

Haliliye Belediyesi, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul kantinleri ve çevresinde hizmet veren işletmelere yönelik denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü, halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, okulların açılmasıyla birlikte ilçe genelinde kapsamlı denetimlerini sıklaştırdı. Okul kantinlerinde hijyen kuralları başta olmak üzere, son kullanma tarihleri kontrolleri gibi kapsamlı denetim yapan ekipler, kantin işletmelerine kurallara uymaları yönünde de uyarılarda bulundu. Yine okul çevresinde faaliyet gösteren işletmelere de hijyen kuralları başta olmak üzere ruhsat, son kullanma tarihleri kontrolleri gibi denetimleri yapan ekipler, 18 yaş altı kişilere ve özellikle öğrencilere de sigara satışı yapılmaması konusunda iş yeri sahiplerini uyardı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul dönemi boyunca, kantin ve okul çevrelerindeki işyerlerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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