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Haliliye’de öğrencilere üniversiteye hazırlık kursu

Haliliye Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için üniversite hazırlık kurslarını yeniden hizmete sunarak, öğrencileri hayallerine hazırlıyor.

ŞANLIURFA 28.09.2021, 15:12
Haliliye’de öğrencilere üniversiteye hazırlık kursu

Haliliye Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için üniversite hazırlık kurslarını yeniden hizmete sunarak, öğrencileri hayallerine hazırlıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın, gençlerin eğitimine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezindeki üniversite hazırlık kursu, yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Sayısal ve eşit ağırlık alanlarında yürütülen hazırlık kurslarında, öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için her türlü imkan sağlanıyor. Ders, soru çözümleri ve deneme sınavlarıyla ilgili yardımlar alan öğrenciler, kendilerine sağlanan imkandan dolayı Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezindeki kütüphane ve çalışma salonlarından da öğrencilerin yararlanacağı kaydedildi.

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