Haliliye’de öğrencilere destek semineri

Haliliye Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan gençlere stres yönetimi konusunda seminer verildi. Seminere katılan öğrenciler sınava sayılı günler kala verilen eğitimin öneminden bahsederek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlanması için Belediye bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ile Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde öğrencilere ders çalışma ortamı sunuluyor. Kütüphane hizmeti ile nezih bir ortamda eksik konularını tamamlama şansı yakalayan öğrenciler, düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla da kendilerini ölçe şansı yakalıyor. Sınava sayılı günler kala öğrencilerin ders çalışma maratonu artarken, Haliliye Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığı ile öğrencilere destek semineri düzenlendi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi uzman eğitmenler tarafından verilen seminerde, sınavda stres yönetimi konusunda öğrencilere bilgiler verildi. Öğrencilere stresi kontrol altına alma konusunda püf noktalar aktarılırken, gençlerin merak ettiği sorular da uzmanlar tarafından yanıt buldu.

Üniversite sınavı öncesi verilen eğitimin öneminden bahseden gençler, düzenlenene seminer nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.