Haliliye’de masa tenisi ligi sona erdi

Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde Şanlıurfa’da ilk kez düzenlenen masa tenisi ligi sona erdi.

Her alanda spora ve sporcuya destek veren ve genç sporcuların yetişmesini hedefleyen Haliliye Belediyesi, İlçe Belediye Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatı ile Haliliye Belediyesi, Büyükler ve Gençler Masa Tenisi Ligine ev sahipliği yaptı. Gençler ve yetişkinler olmak üzere iki kategoriden oluşan lig müsabakaları Haliliye Belediyesi Sahiba Özlek Spor Salonunda düzenlendi. Toplam 4 etaptan oluşan turnuvaya Haliliye Belediyespor’da büyüklerden 2, gençlerden 5 olmak üzere toplam 7 sporcuyla katıldı. Müsabakaların ardından büyüklerde Emre Şahap 1’inci, Halit Satış 2’nci, Ahat Tezcan ise 3’üncü oldu. Gençlerde ise Haliliye Belediyespor’dan Muhammed Rıdvan Dalyan 1’inci, Muhammed Cihangir Kızılkan 2’nci, Haliliye Belediyespor’dan İsmail Denek ise 3’üncü oldu. Şampiyon olan sporculara ödülleri ise Haliliye Belediye Başkanvekili Ali Kaya tarafından verildi.