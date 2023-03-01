Haliliye’de marketler zabıta ekiplerince denetleniyor

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlerde fahiş fiyat, hijyen ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Şanlıurfa’nın da etkilendiği depremin ardından yapılan hasar tespiti sonrası yeniden hizmet vermeye başlayan işletmelere yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, ilçe genelindeki marketleri denetliyor.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, işyeri ruhsatı, hijyen ve kalite kontrolünün yanı sıra, ürünlerin reyonda yer alan etiket fiyatını ve kasadaki fiyatının kontrollerini sağlıyor. Vatandaşların alışveriş yaparken mağdur olmaması adına denetimlerini artıran ekipler, vatandaşların mağdur edilmemesi adına tüm işletmelere uyarılarda bulunuyor. Hijyen standartlarını sağlamayan ve fiyat farklılıkları ile haksız kazanç elde eden işletmelere yönelik ise cezai işlem uygulanıyor.