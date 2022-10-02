Haliliye’de market ve pazar yerleri denetlendi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul çevresindeki marketlere ve pazar yerlerine yönelik yaptığı denetimlerde halk sağlığı adına kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulundu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “huzur ve güvenin kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla halkın sağlığı için denetimlerini sürdüren ekiplerin adresi, bu kez okul çevresindeki marketler ve pazar yerleri oldu. Ekipler, okul tatilinin ardından eğitimin yeniden başladığı ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların çevresinde bulunan marketleri denetledi. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlığına önem veren Haliliye Belediyesi, hijyen kuralları başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Okul çevresinde satılmaması gereken ürünlerle ilgili işletme sahiplerine hatırlatma yapan zabıta ekipleri, kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

Denetimlerini ilçe genelindeki açık ve kapalı pazar yerlerinde de devam ettiren zabıta ekipleri, tezgahtaki ürünlerin fiyat etiketi kontrollerini gerçekleştirdi.