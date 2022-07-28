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Haliliye’de mahallelerin üst yapı çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

ŞANLIURFA 28.07.2022, 16:24
Haliliye’de mahallelerin üst yapı çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Devteyşti mahallesinde kilitli parke döşeme işlemlerini sürdürüyor. Ekipler, mahallelerde yeni açılan sokaklara parke döşeme çalışmalarını yürütüyor.

Öte yandan fen işleri ekipleri Karpuzlu kırsal mahallesinde yolların kalitesini arttırmak ve taşkınların önüne geçmek için ihtiyaç duyulan alanlarda drenaj borusu ile yolları güçlendiriyor. Bölgede hummalı bir çalışma yürüten ekipler, yeni yolları tamamlayıp kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

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