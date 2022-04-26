Haliliye’de mahalleler kilitli beton parke ile döşeniyor

Haliliye Belediyesi, Sancaktar ve Ahmet Yesevi Mahallelerinde yürüttüğü üst yapı çalışmalarında yolları kilitli beton parke ile döşüyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, daha konforlu yollar için çalışmalarını sürdürüyor. “Yenilik ve değişimin kalbi Haliliye” sloganı ile merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sahada yer alan fen işleri müdürlüğü, bir yandan ilçenin yol ağını genişletirken diğer yandan da mevcut yollarda düzenleme çalışmaları yapıyor. Haliliye’nin refahı için ramazan ayında çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren ekipler, Sancaktar ve Ahmet Yesevi Mahallelerini kilitli beton parke ile döşüyor. Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayan ekipler, yeni yolları kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuyor.

Haliliye Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında yürüttüğü hummalı çalışmalar ise vatandaşlardan tam not alıyor.