Haliliye’de liseler birinci olmak için yarışıyor

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” konulu Liselerarası Bilgi Yarışması başladı. Kıyasıya mücadele edecek olan 40 liseden öğrenciler, birinci olmak için yarışacak.

Haliliye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liselerarası Bilgi Yarışması başladı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eğitime öncelik verilmesi talimatıyla çalışmalarını devam ettiren Kültür İşleri Müdürlüğü, bilgi yarışması düzenledi. 40 okulun kıyasıya mücadele edeceği Liseler Arası Bilgi Yarışmasında grup yarışmaları başladı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonundaki “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” konulu yarışmada ilk grubun kazananı belli oldu. Turgut Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, H. Sabiha Özlek Anadolu Lisesi, ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi ve Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin yarıştığı ilk grupta ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi 2. tura geçen okul oldu. İlk turdaki başarılı yarışlarıyla ikinci tura geçen öğrenciler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Gruptan başarıyla çıkan lise öğrencilerine ise Haliliye Belediyesi tarafından hediye takdim edildi.

Öte yandan, ilk turu başarı ile tamamlayarak ikinci tura geçen 10 okul arasında yapılacak yarışmanın ardından 3 finalist okul belirlenecek. Yapılacak final yarışı ile Liselerarası Bilgi Yarışmasının kazananı belli olacak.