Haliliye’de kısıtlama hizmete dönüştü

Haliliye’de tam kapanma kısıtlaması hizmete dönüştürülerek asfalt atağı başlatıldı.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kısıtlamayı fırsata dönüştürerek, deforme olmuş yolların onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler tarafından Bahçelievler bölgesindeki Halide Nusret Zorlutuna Caddesinde başlatılan asfalt çalışmaları da, kapanma süresince tamamlandı. Başkan Mehmet Canpolat’ta, çalışmaların tamamlandığı cadde de incelemelerde bulundu. Çalışmaları yürüten teknik ekipten bilgi alan Canpolat, kısıtlamadan muaf olan bölgedeki esnafla da sohbet etti.

Tamamlanan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak pandemi dolayısıyla uygulanan kısıtlamaları en iyi şekilde avantaja çevirmek adına ilçemizdeki yoğun yollarda çalışmalar yaptık. Kısıtlama süresince deforme olmuş yollarımızı yeniledik. Bahçelievler bölgemizde Halide Nusret Zorlutuna Caddemizdeki asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Bununla sınırlı kalmadık ve Kamberiye Mahallemizde müftülüğün bulunduğu sokakta asfalt çalışmalarını başlattık. Buralardan kaldırılan kilitli beton parkeleri de, kırsalda cami ve taziye evi avlularına serilecek. Bayram sonrası Kamberiye Mahallemizde asfalt serimi başlayacak ve onun ardından Devteyşti, Veysel Karani, Ertuğrul Gazi ve Yenişehir mahalleleri olmak üzere elimizdeki plana göre çalışmalarımızı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.