Haliliye’de kasaplara kalite denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki kasaplara yönelik yaptıkları denetimlerde hijyen ve etlerin kalite kontrolünü sağladı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan işyerlerinin hijyen standartlarını korumalarını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, fırın, unlu mamulleri ve şarküterilerde denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, kurallara uymayan işyerlerine ihtar ve cezai işlem uyguluyor. Özellikle halkın yoğun şekilde hizmet aldığı kasaplar üzerinde denetimlerini artıran ekipler, işyerlerindeki ürünleri ve depoları kontrol ediyor. Denetimler sırasında kasapların yasal zorunlulukları yerine getirip getirmediğini inceleyen zabıta ekipleri, hijyen ve etlerin kalite kontörlünü sağlıyor. İlçe genelindeki kasaplarda yürütülen denetimlerde işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uymayan işyerleriyle ilgili yasal işlem başlatılacağını aktarıyor.