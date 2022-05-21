banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
DSÖ acil toplanıyor!
DSÖ acil toplanıyor!
Türk donanmasının hayalet gücü
Türk donanmasının hayalet gücü
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı

Haliliye’de Karşıyaka Kompleksi görkemli törenle açıldı

Haliliye Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesine kazandırılan ve içerisinde kapalı semt pazarı, otopark, spor sahası, zabıta müdürlüğü, mahalle muhtarlığı ve caminin yer aldığı Karşıyaka Kompleksinin resmi açılışı görkemli tören ile geçekleşti.

ŞANLIURFA 21.05.2022, 18:27
Haliliye’de Karşıyaka Kompleksi görkemli törenle açıldı

Haliliye Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesine kazandırılan ve içerisinde kapalı semt pazarı, otopark, spor sahası, zabıta müdürlüğü, mahalle muhtarlığı ve caminin yer aldığı Karşıyaka Kompleksinin resmi açılışı görkemli tören ile geçekleşti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın seçim vaatleri arasında bulunan Karşıyaka Kapalı Semt Pazarı ve Spor Kompleksi düzenlenen açılış tören ile hizmete açıldı. Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle Karşıyaka Mahallesi’nin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların başladığı Karşıyaka Kompleksinin açılışı, mehter takımı ve halk oyunları gösterisi ile başladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Açılıştan açılışa koşacağız” diyerek, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Canpolat, “Valimiz Urfa’da açılışlarla başladı. Bu da Haliliye’mize nasip oldu. Bizler burada, seçildiğimiz günden itibaren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere yerel yönetimlerimizle Şanlıurfa’mızı, Haliliye’mizi güzelleştirmek adına gece gündüz demeden, özellikle de kronikleşmiş işleri çözmeye gayret ediyoruz. Şu anda Karşıyaka Mahallemizdeyiz. Karşıyakalı kardeşlerim iyi bilirler, burada semt pazarı yoktu. Sokakta yazın güneşte, kışın soğukta Pazar alışverişi yapıyorlardı. Bizler göreve geldikten sonra çok güzel bir tesis çizimini gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir kapalı alan, hemen karkasında zabıta müdürlüğü ve yine çocuklarımızı düşünerek halı saha ve bir hayırseverimizler birlikte caminin temelini attık, inşasını gerçekleştiriyoruz. Açılıştan açılışa koşacağız. Geçtiğimiz günlerde Göbeklitepe Parkımızı açtık. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezimiz de bitmek üzere, en kısa süre açılışını gerçekleştireceğiz. Sancaktar Kompleksimizin yüzde 90’ını bitti, inşallah onu da açacağız ve akabinde Ahmet Yesevi Kompleksine geçeceğiz. Ağustosa ayında inşallah Bakanımızın da katılımıyla 118 dönümlük Millet Bahçemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Tabi ki bu gücümüzü sizden ve Cenab-ı Allah’tan alıyoruz. En önemlisi de Liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dan ve değerli Bakanlarımızdan, Milletvekillerimizden alıyoruz. Sizin bize göstermiş olduğunuz teveccüh, bizim size hizmet aşkımızı kamçılamaktadır. Biz sizlerle hemhal olmaya, dertlerinizle derlenmeye, inşallah bir bir de çözmeye gayret ettiğimizi ifade eder, bize vereceğiniz güvenle inşallah Haliliye’mizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağımızı belirtmek isterim. Katılımlarından dolayı bütün haziruna tekraren teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Haliliye’de sosyal belediyecilik noktasındaki çalışmalara vurgu yapan ve takdir eden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, "Haliliye Belediyemizin sosyal hizmetlerine, ben gelirken çok hayran kaldım. Sosyal belediyecilik ne demek, her birimize tekrar bunları hatırlattı. Ben İstanbul’dan geliyorum. Biz şu anda İstanbul’da buna hasret durumdayız. Yaşlılara evlerinde yardım etmeniz, öğrenci arkadaşlarımıza destek vermeniz, aşeviniz, her biri çok güzel hizmetler. Çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise kentteki ikinci gününde kurdele ile göreve başladığını belirterek, Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti. Vali Ayhan, “Urfalılar, bizi duayla karşıladılar. Sultan Şehri Sivas’tan Peygamberler Şehri Urfa’ya geldik. Önemli olan aşkla, şevkle, birlik ve beraberlikle bu kente hizmet etmektir. Belediyecilikte çok güçlü bir değişi oldu. İnsanın ve yaşamın olduğu her alanda hizmet vermeye başladılar. Bundan dolayı Urfa gibi güzel bir memleketimizin ikinci gününde kurdele ile göreve başlamak nasip işidir. Demek ki bol bol kurdele keseceğiz, bol bol hizmetleri hemşerilerimizin kullanımına sunacağız. Göbeklitepe, turizm, en başta da eğitim üzerine çalışmalar yapacağız. Haliliye Belediyemizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçe belediyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hizmeti kullanacak olan Karşıyakalı hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum, Rabbim nice güzel hizmetlerde buluşmayı nasip etsin” diye konuştu.

Şampiyon sporculara kupaları takdim edildi

Açılış konuşmaları sonrası Haliliye Belediyespor bünyesinde yetişen ve katıldıkları şampiyonalarda derece alarak kentin gururu olan sporculara kupaları ve madalyaları takdim edildi. Törenin ardından ise protokol tarafından kesilen kurdele ile Karşıyaka Kompleksinin resmi açılışı gerçekleşti.

150 gence bisiklet hediye edildi

Açılış alanında Haliliye Belediyesi tarafından belirlenen 150 yetim çocuğa ise bisiklet hediye edildi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Antalyaspor 38 59
7. Beşiktaş 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 38 47
11. Valencia 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
açık