Haliliye’de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Haliliye Belediyesi, kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karın yağdığı ilk saatlerden bu yana sahada olan ekipler, kaldırımlar ve yolları ulaşıma uygun hale getiriyor.

Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için harekete geçen Haliliye Belediyesi, karla mücadelesini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren karla mücadele ekiplerini hazır hale getiren Haliliye Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün koordinesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için gece gündüz sahada olan ekipler kaldırım temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ederken, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da sık sık çalışmaları denetliyor. Sahadan ayrılmayan ekipleri görevi başında ziyaret eden ve çalışmaları inceleyen Başkan Canpolat, tüm tedbirlerin alınması için ilgili müdürlüklere talimatlar veriyor.

Ekipler karla mücadele çalışmalarıyla ilçedeki tüm yolları ve kaldırımları ulaşıma uygun hale getirirken, mahalle muhtarları ve vatandaşlar çalışmalardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.