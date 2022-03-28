Haliliye’de kapalı semt pazarı hizmete açılıyor

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karşıyaka Mahallesinde yapımı tamamlanan Kapalı Semt Pazarı için müjdeyi duyurdu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın seçim vaatleri arasında bulunan projeler bir bir yükseliyor.

Canpolat’ın girişimleriyle Karşıyaka Mahallesinde çalışmaların başladığı Kapalı Semt Pazarı, Otopark, Halı Saha, Zabıta Müdürlüğü, Muhtarlık ve Cami’nin yer aldığı Kompleks inşaatında sona gelindi. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla ilçenin ihtiyaçlarına yönelik tespiti yapılan proje, 1 Nisan Cuma günü açılışı yapılarak, vatandaşların hizmetine sunulacak.

1 Nisan Cuma günü semt pazarı açılış için vatandaşları davet eden Canpolat, “Karşıyaka Mahallemizde modern bir kapalı semt pazarı, otopark, zabıta müdürlüğü, halı saha ve cami inşaatımız devam ediyordu, artık sona geldik. Şuanda da ilan edebiliriz. Karşıyaka Mahallemizde 1 Nisan Cuma günü açılışımız olacak. Karşıyakalı mahallelimiz artık sokak ortasında pazarlarını yapmayacak. Burada yapmış olduğumuz modern bir kapalı semt pazarında alışverişlerini yapacaklar. Karşıyaka’daki vatandaşlarımızı 1 Nisan Cuma günü buraya bekliyoruz, şimdiden semt pazarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Öte yandan, Karşıyaka Mahallesinin ihtiyaçlarına yanıt verecek olan Kompleks Projesi bölgeye de nefes aldıracak.