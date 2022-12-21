Haliliye’de kadınlara pozitif ayrımcılık

Haliliye Belediyesi, sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sunmak için açtığı kurslarla yüzlerce kadına pozitif ayrımcılık sağlıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile kadınlara pozitif ayrıcalıklar sunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, milletevleri ve kadın destek merkezleri ile kadınlara meslek öğretmeye devam ediyor. Sırrın Milletevi, Süleymaniye Milletevi, Ahmet Yesevi Milletevi ve Ertuğrulgazi Kadın Destek ve Yaşam Merkezinde kadınlar için dikiş nakış, el sanatları, kuaför, okuma yazma, Kuran-ı Kerim alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor. Merkezlerde kadınlar bir yandan eğitim alırken, çocukları da çocuk oyun alanlarında yaşıtlarıyla vakit geçiriyor. Eğitim aldıkları kursları başarıyla bitiren kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika da taktim veriliyor.