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Haliliye’de iki mahallede kilitli beton parke çalışması

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü üst yapı hizmetini, iki ayrı mahallede kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla devam ettiriyor.

ŞANLIURFA 08.08.2021, 16:52
Haliliye’de iki mahallede kilitli beton parke çalışması

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü üst yapı hizmetini, iki ayrı mahallede kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla devam ettiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetilmeden yürütülen üst yapı çalışmaları kapsamında Şair Nabi ve Göktepe mahallelerinde kilitli beton parke döşeme çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından hummalı şekilde yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Göktepe kırsal Mahallesinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı İsmail Emek, yapılan hizmetlerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü, yürütülen çalışmalara ek olarak 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen taleplerle ilgili çalışmalarını da devam ettiriyor.
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