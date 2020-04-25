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Haliliye’de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek

HALİLİYE’DE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE İFTARLIK YEMEK

Haliliye’de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek

HALİLİYE’DE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE İFTARLIK YEMEK

25 Nisan 2020 Cumartesi 16:20
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Haliliye’de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek

Haliliye’de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık sıcak yemek ve gıda siparişlerini evlerine ulaştırmaya devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile sosyal yardım işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde başlatılan sıcak yemek dağıtımı ve gıda siparişlerini Ramazan ayının başlamasıyla birlikte artırılan yeni kapasite ile sürdürüyor. Ekipler, belediyenin aşevinde hazırlanan iftarlık sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerin soflarına koymaya devam ediyor. Yine aynı kapsamda vatandaşların siparişleri üzerine hazırlanan gıda paketleri adreslere teslim ediliyor.

Öte yandan Pandemi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında da çalışmalarına devam eden zabıta müdürlüğü ekipleri, açık olan fırınlarda maske, eldiven gibi korona virüs korunma tedbirleri kapsamında uyulması gereken tedbirleri denetledi. Hijyen ve gramaj denetimi de yapan ekipler, belirlenen kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

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