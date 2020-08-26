Haliliye’de hijyen çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yıkama ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ediyor. Hem salgın hem de rutin temizlik çalışmalarında büyük titizlik gösteren ekipler, son olarak Paşabağı Mahallesinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

İlçe genelinde köpüklü yıkama ve dezenfektenin yanı sıra ekipler belediyenin sorumluluk sahasına bulunan tüm çöp konteynerleri ilaçlı su ile yıkayarak dezenfektesini yapıyor.

Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının dönüşümlü devam ettiğini belirterek, rutin temizlik çalışmalarının da ilçe genelinde sürdürüldüğünü bildirdi.