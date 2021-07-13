Haliliye’de hedef lisanslı sporcu yetiştirmek

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Devteyşti Mahallesinde bulunan Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Kompleksinde incelemelerde bulundu.

Başkan Mehmet Canpolat, beraberinde Haliliye Kaymakamı Metin Esen ve Devteyşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına ile birlikte içerisinde yüzme havuzları ve spor salonunun yer aldığı tesiste incelemelerde bulundu. Spor kurslarında eğitim gören sporcularla görüşen Başkan Canpolat ve Kaymakam Esen, daha sonra spor kurslarına kayıt için gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Canpolat, “Devteyşti Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Kompleksimizi Haliliye Kaymakamımız Metin Esen ve muhtarımızla gezdik. Burada gençlerimiz hem havuz anlamında sportif faaliyetler anlamında kurslara katılıyorlar. Yaklaşık 700 kişilik bir kapasiteyle yarı olimpik bir havuzumuz ve yine standartlar çerçevesi içerisinde kapalı spor salonumuz var. Burada basketbol ve voleybolda öğrenciler yetiştiriyoruz. Amacımız ve hedefimiz alt yapıdan dahil olmak üzere Haliliye Belediyesporlu lisanslı oyuncular ve sporcular yetiştirip, gerek dünyada gerekse Avrupa ve Türkiye’de birinciler yetiştirmek. Devteyşti Mahallesi sakinlerimize ve civar etraftaki mahalle sakinlerimize burayı görmeye, buradaki öğrenciler mahiyetinde kayıtlarını almaya bekliyoruz” dedi. Kaymakam Metin Esen ise, “Hem yüzme havuzu hem de spor salonunu gerçekten pırıl pırıl tertemiz. Yaklaşık on yedi on sekiz aydır pandemi nedeniyle evlerinde kalan, yüz yüze eğitim için okullarına zaman zaman gidemeyen sevgili yavrularımıza burada bu imkanı sağlandığını görmek bizleri çok ziyadesiyle mutlu etti. Evlatlarımıza bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza ben huzurlarınızda bütün mahalle adına teşekkür ediyorum. Başkanımda söyledi, inşallah bu salonlarda en temel öğrenmeye uygun yaşlarda başlayarak kendilerini sürekli yetiştirerek, geliştirerek inşallah sporcularımızın yetiştirileceğine inanıyorum. Çalışmalarından, katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.