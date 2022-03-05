Haliliye’de güzellik merkezlerine sıkı denetim

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, güzellik merkezleri ve kuaförlere yönelik denetimlerde halk sağlığı adına kullanılması yasak olan cihazlara el koydu, 3 işyerini faaliyetten men ederek mühürledi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “huzur ve güvenin kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçenin işlek noktalarından biri olan Bahçelievler’deki güzellik merkezlerini ve kuaförleri denetledi. Güzellik merkezleri ve kuaförlere yönelik iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrollerini yapan ekipler, ruhsatı bulunmayan işletme sahiplerini Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ruhsat birimine yönlendirdi. Denetimlerin yanında kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceleyen ekipler, maske ve hijyen denetimlerini sağladı. Güzellik merkezlerinde her müşteri sonrası merkezin havalandırılması gerektiğini belirten ekipler, kuaförlerde ise tek kullanımlık ürünler kullanılması noktasında hassas olunması gerektiğini ifade etti.

Kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri hakkında idari işlem uygulanırken, halk sağlığı adına güzellik merkezlerinde kullanılması yasak olan cihazlara da el konuldu. Zabıta ekipleri tarafından 3 işyeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen talepler doğrultusunda denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.