Haliliye’de gönülleri ısıtan çorba ikramı

Haliliye Belediyesi’nin havaların soğumasıyla başlattığı Gönül Çorbası ikramı vatandaşlardan tam not aldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından devam ettirilen gönül çorbası, günlük 6 bin kişiye ikram ediliyor. Soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtan gönül çorbası ikramı, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu toplanma merkezi, Devteyşti Açıksu Caddesi, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan stantlarda dağıtılıyor. Görevliler tarafından tek kullanımlık bardaklarda ikram edilen çorbayı alan vatandaşlar ve öğrenciler, kahvaltı yapamadıklarını ifade ederek çorba ile ısındıklarını kaydediyor. İkramdan faydalanan vatandaşlar, Haliliye’nin 4 noktasında gönülleri ısıtan hizmet için Canpolat’a teşekkür etti. Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden Gönül Çorbası ikramı ise hafta içi her sabah 06.00 ile 08.00 saatleri arası devam ediyor.