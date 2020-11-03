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Haliliye’de gönül çorbası etkinliği
HALİLİYE’DE ‘GÖNÜL ÇORBASI’ ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA 03.11.2020, 11:09
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Haliliye Belediyesinin ‘gönül çorbası’ sloganı ile vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.
Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan şehir içi otobüslerin toplama merkezinde, sabahın erken saatleri ile birlikte ‘mobil çorba aracı’ ile binlerce vatandaşa çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor.
Haliliye Belediyesinin çorba ikramına katılan Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun, belediyenin çorba ikramına tekrardan başlamasından mutlu olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Çorba ikramı hafta içi her gün 06.00 ile 08.00 saatleri arasında yapılacak.
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