Haliliye’de gece mesaisi

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ramazan ayının gelmesiyle çalışmalarına gece mesaisi ile devam ediyor. İlçeye yeni park alanları kazandırılırken, 6 mahallede üst yapı çalışmaları sürüyor.

Haliliye Belediyesi, Ramazan ayı ile birlikte vatandaşlara hizmet sunmayı aksatmıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle çalışmalarını gece mesaisiyle de devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, geç saatlere kadar sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında üstyapı çalışmalarına aralıksız devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, yeni yolları vatandaşların hizmetine açmayı hedefliyor. İmam Bakır Mahallesi, Paşabağı Mahallesi, Devteyşti Mahallesi, Ulubatlı Mahallesi, Sırrın Mahallesi ve Ahmet Yesevi Mahallesinde çalışmalarına devam eden ekipler, gece mesaisiyle de vatandaşların takdirini topluyor.

İlçede süren üstyapı çalışmalarının yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise yeşil alan miktarını artırmak için mesai mefhumu gözetmiyor. Sırrın Mahallesinde hafriyat alanını park alanına çevirerek, yeşil alan miktarını artırmayı amaçlayan ekipler, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Müdürlüklerden yapılan açıklamada ise Haliliye’nin refahı için çalışmaların gece gündüz aksatılmadan sürdürüleceği kaydedildi.