banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

Haliliye’de eski ürünler sanata dönüştürülüyor

Haliliye Belediyesi tarafından açılan geri dönüşüm, mobilya boyama kursuna katılan kadınlar, eski ürünleri fırça darbeleriyle sanata dönüştürüyor.

ŞANLIURFA 02.07.2021, 12:33
Haliliye’de eski ürünler sanata dönüştürülüyor

Haliliye Belediyesi tarafından açılan geri dönüşüm, mobilya boyama kursuna katılan kadınlar, eski ürünleri fırça darbeleriyle sanata dönüştürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “kültür ve sanatın kalbi Haliliye” sloganıyla emeğin, sanata dönüştüğü kurslar açmaya devam ediyor. Kadın destek, millet evleri ve gençlik merkezlerinde yüzlerce kadın, açılan bir birinden farklı kurslarla hem meslek öğreniyor, hem de sanat eserleri oluşturuyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan geri dönüşüm, mobilya boyama kursunda da, emek sanata dönüşüyor. Kursa katılan kadınlar; evlerinde eskiyen ürünleri veya ahşap ürünleri, alanında uzman eğitmenden aldıkları eğitimle bambaşka bir görünüme kavuşturuyor.

Kursa katılan kadınlar, açılan kurstan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493