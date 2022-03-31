Haliliye’de eğitime ve gençliğe önem veriyor

Haliliye Belediyesi tarafından ücretsiz dershane hizmetinin verildiği eğitim merkezinde 600 öğrenciye soru bankası seti hediye edildi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençlerin geleceğe hazırlanması yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Kültür İşleri Müdürlüğü, bünyesindeki eğitim merkezleri ve kütüphanelerle gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Üniversiteye hazırlanan gençler AYT ve TYT sınavlarıyla kendilerini ölçme fırsatı yakalarken, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezindeki öğrencilere soru bankası seti dağıtıldı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen’in katıldığı programda 600 öğrenciye set hediye edildi. Gençlerin geleceğe daha iyi adımlarla hazırlanması için soru bankası seti hediye ettiklerini ve her zaman eğitime destek vereceklerini ifade eden Canpolat, “İlk geldiğimiz günden bu yana sürekli gençliğin yanında yer aldık, gençlerimize yatırım yaptık. Hocalarımız eşliğinde TYT ve AYT kurslarımız devam ediyor. 900’e yakın öğrencimiz bu kurslarımıza katılıyor. Hem kendi bünyemizdeki hem de milli eğitim müdürlüğünden gelen öğretmenler ile birlikte buradaki kardeşlerimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Belediyeciliğin sadece alt yapı, yol, su ve temizlikten ibaret olmadığını; gençliğe ve geleceğe yatırım olduğunu da belirtmek üzere sürekli olarak gençliğe yatırımımız devam ediyor. İlk geldiğimiz günden bu yana sürekli gençliğin yanında yer aldık, gençlerimize yatırım yaptık. Bu mahiyette geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da soru bankası seti hediye ediyoruz. İnşallah bu setlerle birlikte çalışmalarına devam edecekler. Geçmişte olduğu gibi nasıl ki aralarından tıp fakültesi dahil olmak üzere bir çok fakülte kazanan arkadaşımız olduğu gibi inşallah bu oran gittikçe yükselip, Haliliye’mizi ve geleceğimizi kendilerine teslim etmiş olacağız. Ben şimdiden gençlerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haliliye Kaymakamı Metin Esen ise “Belediyemizin sağlamış olduğu bu kurslara bizim daha da çok ilgilenmemizi, takip etmemizi Sayın Valimiz de bizden istiyorlar. Biz de bu kaynakların sağlanması ve bu binanın hazırlanmasında bize destek olan Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler ise sağlanan imkanlar ile geleceğe emin adımlarla hazırlandıklarını ve deneme sınavlarıyla kendilerini ölçme fırsatı yakaladıklarını kaydederek Haliliye Belediyesine ve Canpolat’a teşekkürlerini iletti.