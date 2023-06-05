Haliliye’de Dünya Çevre Gününde farkındalık etkinliği

Geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri ile UNDP tarafından pilot ilçe seçilen Haliliye Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde farkındalığa imza attı. Sıfır Atık Marketlerin ziyaret edildiği programda, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi amacıyla miniklere geri dönüşüm bilinci aşılandı.

Haliliye Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen etkinlikle çocuklara temiz bir çevre için geri dönüşüm bilinci aşılandı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleri ile 2019 yılında geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri ile Haliliye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde pilot ilçe seçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından belediyeye hibe sağlanırken, daha temiz ve geri dönüşüme duyarlı bir ilçe için çeşitli projeler hayata geçirildi. Bu projeler arasında yer alan Sıfır Atık Marketler geri dönüşüm çalışmalarına katkı sağlarken, Dünya Çevre Gününde düzenlenen etkinliklerle bu projeler miniklere anlatıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günüde düzenlenen program ile M. Aziz Parmaksız Anaokulu öğrencilerine Sıfır Atık Marketler gezdirildi. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eşi Fethiye Canpolat’ın ve öğretmenlerin eşlik ettiği etkinlikte okullarından alınan öğrenciler, ilk olarak Haliliye’nin simgesi olan Maskot Halilcan eşliğinde Devteyşti Mahallesinde yer alan Şehit Halil İbrahim Yıldırım Parkında atık topladı. Atıkların toplanmasının ardından Devteyşti Teşvik Markete geçen öğrenciler, burada atıklarını görevlilere teslim ederek, karşılığında çeşitli hediyeler aldı. Sıfır Atık Marketi inceleyen öğrenciler, atıkların araçlara yüklenmesinin ardından Toplama Ayırma Tesisine hareket etti. Atıkların ayrıştırıldığı tesisi de ziyaret eden öğrenciler, temiz bir çevre için atıklarını toplayacaklarını ve Belediye bünyesindeki 3 ayrı Sıfır Atık Markete teslim edeceklerini kaydetti.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonrası Haliliye Belediyesine teşekkür eden öğretmenleri ise, “Bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bugün çerçevesinde Haliliye Belediyesiyle beraber etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Öncelikle öğrencilerimizle birlikte çevre temizliğimizi gerçekleştirdik, ardından Haliliye Belediyesinin Atık Marketini ziyaret ettik. Çocuklarla beraber toplamış olduğumuz atıkları, marketlere götürerek, hediyelerimizi aldık. Bu etkinlik için Haliliye Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Güzel, keyifli, eğlenceli bir gündü. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Çocuklar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası okullarına teslim edildi.