Haliliye’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
HALİLİYE’DE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri ve ilçenin temizliği için çalışmalarını sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ettiriyor. Temizlik Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde kentte artan pozitif vaka sayılarını da dikkate alarak, sokaklara mobil temizlik araçları ile girilerek sokaklar yıkanıp dezenfekte ediliyor. Ekipler, Yeşildirek ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının dönüşümlü devam ettiğini belirterek, rutin temizlik çalışmalarının da ilçe genelinde sürdürüldüğünü bildirdi.
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