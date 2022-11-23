Haliliye’de çocuk trafik parkında eğitimler başladı

Haliliye’de yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkında başlayan eğitimlerde çocuklar, trafik kurallarını ve yaya önceliklerini öğreniyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan programla çocuklara trafik eğitimi veriliyor. Trafik kültürünün aşılanması ve miniklere trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla verilen eğitimlerde, çocuklara yaya öncelikleri anlatılıyor. Çocukların trafikte dikkat etmesi gereken kuralları anlatan trafik polisleri, levhaların anlamlarını da miniklere açıklıyor. Minyatür bir şehrin canlandırıldığı Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlenen eğitimlerle yayayken dikkat etmeleri gereken kuralları öğrenen çocuklar, akülü araçlarla adeta trafik deneyimi yaşıyor. Çocuklar, verilen eğitimlerle hem öğrendiklerini hem de eğlendiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Öte yandan; eğitim sınıfı, çocuk oyun parkı, yaya geçitleri, yaya üst geçidi ve kavşakların olduğu Çocuk Trafik Parkında 30 bin çocuğa eğitim verilmesi hedefleniyor.