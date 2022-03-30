Haliliye’de bilgi yarışmasının kazananı belli oldu

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması’nın finali gerçekleşti.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması’nda final heyecanı yaşandı.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eğitime öncelik verilmesi talimatıyla çalışmalarını devam ettiren Kültür İşleri Müdürlüğü, 30 ortaokulun katılımıyla genel kültür konulu bilgi yarışması düzenledi. Okulların kıyasıya mücadele ettiği bilgi yarışması, grup yarışmalarının ardından finale kalan 4 okulun yarışmasıyla sona erdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Haliliye Ortaokulu, Yeşilurfa Ortaokulu ve Şair Nabi Ortaokulu arasında yapılan bilgi yarışmasının finaline Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada en çok doğru cevabı veren ve puanları toplayan Şair Nabi Ortaokulu öğrencileri, okullarına birinciliği kazandırdı. Yarışmanın ardından öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Dolu dolu bir yıl geçiriyoruz. Eğitimle dolu, gençliğe yatırımla dolu bir yıl geçiriyoruz. Hep birlikte paydaşlarımızla, belediyemiz başta olmak üzere öğrencilerimize daha neler yapabilirizin gayreti içerisindeyiz. Gençliğe yatırım, geleceğe yatırım şiarıyla hareket ediyoruz. Bugün de ortaokullar arası yarışmamızı tamamlamış bulunuyoruz. Gençlik bizim diyoruz. Belediyecilik aynı zamanda da sosyal anlamda vatandaşların gönlüne dokunabilmek, çok sevgili öğrencilerimiz, yetişecek olan gençlerimize yatırım yapabilmek anlamında bunu ortaya koyabilmek adına her türlü uğraşın içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. İnşallah yeni projelerimiz de var. Bunları tek tek ortaya koyacağız. Gençlerimizden umutluyuz, ümit varız. Gelecek sizin diyoruz. Emeği geçen çok değerli hocalarımıza, milli eğitim camiamıza, belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımıza ve değerli basın camiasına teşekkür ediyorum. Yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum. Saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bilgi yarışmasına katılan öğrenciler ise düzenlenen yarışma için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, yarışmaya katılan ve kazanan öğrencilere hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.