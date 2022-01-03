Haliliye’de Beyaz Masa hizmeti devam ediyor

Vatandaşlardan gelen taleplerin karşılandığı Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Servisi, yüzlerce çağrıyı yanıtlıyor.

Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde vatandaşlara hizmet veren Beyaz Masa, Şanlıurfalıların sorunlarına çözüm üretiyor. Bu çağrılar ekipler tarafından sonuca kavuşturulurken, geride bıraktığımız 2021 yılında gelen çağrıların yüzde 99’u olumlu sonuçlandı. Talep, şikayet ve isteklerin aktarıldığı Beyaz Masa, vatandaşlardan gelen çağrıları yanıtlıyor. Haliliye Belediyesine yönelik gelen taleplerin çoğu olumlu sonuçlanırken, bu sonuçlar 2021 verilerine yansıdı. Haliliye Belediyesi Beyaz Masa’dan elde edilen verilere göre; 2021 yılında vatandaşlardan 12 bin 557 talep alındı. Bu talepler Beyaz Masa tarafından işleme alınırken, 12 bin 451 çağrı olumlu sonuçlandı. Haliliyeli vatandaşların ilettiği talepler, ilgili müdürlüklerin devreye girmesiyle çözüme kavuştu. Bu sonuçla Beyaz Masa’ya gelen çağrıların yüzde 99’unun olumlu sonuçlandığı görülürken, 106 talebin ise beklemede olduğu kaydedildi.

Öte yandan Beyaz Masa Servisini arayan ve çağrıları olumlu sonuçlanan vatandaşlar, duydukları memnuniyet nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekibine teşekkürlerini iletti.