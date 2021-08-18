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Haliliye’de aşure ikramı

Haliliye Belediyesi, Hicri Muharrem Ayının 10’uncu günü olarak bilinen Aşure Günü’nde, evde sıcak yemek hizmetinden yararlanan ailelere aşure dağıtımında bulundu.

ŞANLIURFA 18.08.2021, 16:26
Haliliye’de aşure ikramı

Haliliye Belediyesi, Hicri Muharrem Ayının 10’uncu günü olarak bilinen Aşure Günü’nde, evde sıcak yemek hizmetinden yararlanan ailelere aşure dağıtımında bulundu.

Sosyal belediyecilik faaliyetlerinde bölgenin en kapsamlı çalışmalarını yapan Haliliye Belediyesi, özel günlerde de gelenekleri yaşatıyor. Hicri Muharrem Ayının 10’uncu günü olarak bilinen Aşure Günü dolayısıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı aşevinde günlük olarak hazırlanan sıcak yemeklerin yanında aileler için aşure hazırlandı. Ekipler, aşevinden faydalanan 706 hanede 3 bin 248 kişiye yemeklerin yanında aşure dağıtımında bulundu.

Evlerine sıcak yemek ve aşure ikramında bulunan vatandaşlar ise hizmetlerden ötürü Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.
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