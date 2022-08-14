Haliliye’de asfalt öncesi çalışmalar hız kazandı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın altyapı ve üstyapıya yönelik artan yatırımlarının ardından kırsal mahallelerde asfalt öncesi çalışmalar hız kazandı.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri ekipleri, bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarımı çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor. Çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın altyapı ve üstyapıya yönelik artan yatırımlarının ardından çalışmaları hızlandırdı. Merkezde bakım, onarım ve parke çalışmalarını yürüten ekipler, kırsalda ise asfalt öncesi çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede Uluhan Kırsal Mahallesinde sathi asfalt kaplama öncesi stabilize yol çalışmaları yürütülüyor.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilçe genelindeki çalışmaların program dahilinde devam edeceği kaydedildi.