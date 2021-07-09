Haliliye’de asfalt çalışması sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçede yürüttüğü asfalt çalışmalarını Devteyşti Mahallesinde devam ettiriyor.

Fen işleri müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla planlama dahilinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Devteyşti Mahallesinde planlanan üst yapı çalışmaları kapsamında 2141 Sokakta asfalt serimine başladı. Ekipler, deforme olan yollarda yürütülen asfalt serim çalışmalarıyla uzun ömürlü hale gelen yolları da, bölgenin hizmetine sunuyor. Mahallede yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Tahir Kına, başlayan çalışmalarla mahalledeki ihtiyacın giderildiğini ifade ederken, çalışmalardan dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Yürütülen asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri emeği geçenlere teşekkür etti.